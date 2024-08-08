Мэр Краснодара рассказал о решении проблем с отоплением на севере города

Глава кубанской столицы Евгений Наумов 8 августа рассказал о том, что жители города уже интересуются подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

Прошедшей зимой жители некоторых микрорайонов на севере Краснодара жаловались на проблемы с отоплением. По их словам, в период холодов в квартирах было прохладно из-за недостаточно прогретых батарей.

«Чтобы этой осенью и зимой батареи в домах работали стабильно, «Краснодартеплосеть» строит 27-ю котельную. Она заберет на себя потребителей в районе поселка Плодородного и улицы Константиновской» — написал мэр Краснодара в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что все мощности 19-й котельной направят только в Московский, Восточно-Кругликовский и Губернский микрорайоны.

Наумов добавил, что строительство новой котельной идет полным ходом. На ней оборудуют пять котлов общей мощностью 100 гКал/ч. Параллельно прокладывают подземные сети от жилого массива к новой котельной.

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