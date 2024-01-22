В 2024 году модернизируют не менее 40 котельных в Краснодарском крае

Строительство новых и капитальный ремонт действующих котельных, а также сетей теплоснабжения проводят согласно краевой госпрограмме по развитию топливно-энергетического комплекса.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, в этом году в планах обновить не менее 40 существующих котельных и построить 10 новых.

«Также продолжим работу по замене изношенных тепловых сетей. Всего заменят более 130 км», — отметил Шапошник.

Так, за прошлый год на Кубани построили 14 новых котельных и обновили 145 км теплосетей. Помимо этого, удалось модернизировать более 40 котельных, из них 28 — благодаря привлечению частных инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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