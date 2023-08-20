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Жюри выбрало финалистов архитектурного конкурса «Новая Анапа»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhyuri-vybralo-finalistov-arhitekturnogo-konkursa-novaya-anapa
Жюри выбрало финалистов архитектурного конкурса «Новая Анапа»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Следующий этап конкурса проведут с 18 по 21 сентября. Финалисты получат детальное техническое задание и приступят к проработке решений, а также ознакомятся с территорией на установочном семинаре в Анапе.

«Открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурных и планировочных решений стал уникальной площадкой для совместной работы экспертов, представителей органов власти и потенциальных инвесторов. Были привлечены ведущие специалисты в области архитектуры и градостроения, в чьем портфеле лучшие российские и мировые решения», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в декабре определят победителя конкурса. Его предложения лягут в основу создания нового курорта в Анапе.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил, что это грандиозный проект и ничего подобного в новейшей истории России не было.

««Новая Анапа» по своим масштабам превосходит даже олимпийскую стройку. Это наш флагманский проект на ближайшие семь лет, и совершенно точно он станет отражением представления об идеальном курорте, ведь строить его будем буквально с нуля», — сказал он.

Площадь курорта сопоставима с размером пяти Олимпийских парков в Сочи. Кроме того, курорт проектируют сразу с учетом обеспечения необходимыми мощностями инженерных сетей.

Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» появится рядом с Бугазской косой. Предполагаемая площадь – 1806 гектаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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