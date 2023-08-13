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Бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится до середины октября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/barhatnyj-sezon-na-kurortah-krasnodarskogo-kraya-prodlitsya-do-serediny-oktyabrya
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится до середины октября
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон на курортах Черного моря будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет», — рассказал он.

Глава Росгидромета добавил, что бархатный сезон на Черноморском побережье вполне может продлиться до середины октября, сообщает ТАСС.

По данным Краснодарского ЦГМС на 9:00 13 августа, самая теплая вода в Черном море сейчас в Туапсе — +27 °C. В Новороссийске и Геленджике — +26 °C, в Сочи и Анапе — +25 °C. В Темрюкском районе вода прогрелась до +27 °C, в Ейске до +26 °C, в Приморско-Ахтарске до +25 °C.

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