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Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери

Происшествия
22.08.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhurnalisty-nashli-prorocheskij-post-dugina-za-god-do-gibeli-docheri
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Александр Дугин. Фото t.me/Dugin_Aleksandr

В ночь на 21 августа Дарья Дугина, дочь философа, общественного деятеля и идеолога «русского мира» Александра Дугина, погибла на дороге, возвращаясь с мероприятия. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел. Предполагается, что это было покушение на ее отца, который должен был сесть в эту машину.

Ровно за год до этих трагических событий, 20 августа 2021 года, Александр Дугин в социальной сети опубликовал пост.

«То, что меня не убивает, убивает кого-то еще», — написал философ строчку, которую журналисты назвали пророческой.

Находящийся сейчас в больнице Дугин рассказал, что они с дочерью в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов, но не обращали на них внимание.

Подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной за рулем произошел прямо на глазах отца, который ехал следом за дочерью на другой машине, пишет «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи установили, что взрывное устройство заложили под днищем автомобиля со стороны водителя. Поэтому следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

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