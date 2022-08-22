Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
В ночь на 21 августа Дарья Дугина, дочь философа, общественного деятеля и идеолога «русского мира» Александра Дугина, погибла на дороге, возвращаясь с мероприятия. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел. Предполагается, что это было покушение на ее отца, который должен был сесть в эту машину.
Ровно за год до этих трагических событий, 20 августа 2021 года, Александр Дугин в социальной сети опубликовал пост.
«То, что меня не убивает, убивает кого-то еще», — написал философ строчку, которую журналисты назвали пророческой.
Находящийся сейчас в больнице Дугин рассказал, что они с дочерью в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов, но не обращали на них внимание.
Подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной за рулем произошел прямо на глазах отца, который ехал следом за дочерью на другой машине, пишет «Комсомольская правда».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи установили, что взрывное устройство заложили под днищем автомобиля со стороны водителя. Поэтому следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки