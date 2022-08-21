СК РФ: убийство Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер

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Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехала журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы 20 августа в 21:30.

Председатель СК РФ поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство центрального аппарата ведомства. В настоящее время следователи установили, что взрывное устройство заложили под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

Специалисты продолжают осмотра места происшествия, с участием специалиста-взрывотехника провели осмотр и сгоревшего автомобиля. После этого его эвакуировали на спецстоянку. Назначили биологическую, генетическую, физико-химическую, взрывотехническую судебные экспертизы. Также изъяли видеозапись с видеорегистратора автомобиля.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сгоревший автомобиль принадлежал отцу погибшей, философу, общественному деятелю и идеологу «русского мира» Александру Дугину. Предположительно, покушение готовилось на него.