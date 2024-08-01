Журналисты крупнейших СМИ Кубани посетили молодежный форум «Регион 93»

Среди них были ведущие «Первого радио» Алексей Власов и Наталья Левожинская. Они рассказали начинающим журналистам о нюансах работы на FM-волнах.

Также творческую медиа-смену посетили сотрудники радиостанции «Казак FM». Они не только поделились опытом, но и заставили всех пуститься в пляс. Всего участниками творческой смены стали 400 человек.

Кроме того, коллектив программы «Хорошее утро» снял на территории «Региона 93» несколько программ. Уже скоро их можно будет увидеть в утреннем эфире «Кубань 24».

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