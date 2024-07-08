Телеканал «Кубань 24» провел марафон в честь Дня семьи, любви и верности

Каждый желающий мог посетить открытую студию, которая расположена в Краснодаре на Пушкинской площади, и поздравить с праздником родных, рассказать о своей семье или сделать предложение руки и сердца.

Телемарафон начался в 11:00 и завершился в 16:00. За это время студию посетили более 50 гостей, в том числе 9 семей. В их числе — Николай и Любовь Савченко. В их семье 5 сыновей и 5 дочерей. Супруги вместе с детьми приехали в краевую столицу из Горячего Ключа, чтобы рассказать историю своего знакомства и поделиться секретами крепкого брака.

«Дети — это здорово, это счастье, которое никогда не отнимешь. Поэтому, кто боится заводить детей, — зря боитесь. Дети — это здорово», — говорит многодетный отец Николай Савченко.

Каждая из семей, которые побывали в праздник в открытой студии «Кубань 24», уникальна. Например, семья Ткаченко — спортивная, а Жадан — музыкальная.

«Это самый добрый марафон, который я когда-либо проводил. Приходят разные семьи: интересные, многодетные, чем-то увлекающиеся, семьи с разными традициями. И в этом была как раз-таки задумка — познакомить жителей Краснодарского края с разными семьями, которые живут у нас на Кубани», — отмечает ведущий телеканала «Кубань 24» Алексей Власов.

«Как всегда, сутки без сна, ночи — без отдыха, но все это для того, чтобы донести нашему зрителю не только важную, но и, как мы считаем, полезную информацию: насколько большое значение имеет семья, особенно в наше время», — добавляет ведущий телеканала «Кубань 24» Антон Скляр.

В телемарафоне приняли участие и молодые люди, которые только планируют создать семью. Так, Артем Псардиев сделал предложение руки и сердца своей девушке Виктории Ракусевич в прямом эфире.

«Во-первых, это необычно. Во-вторых, это останется в памяти людей. И хотелось показать людям, что можно сделать так, что есть такая возможность», — делится житель Краснодара Артем Псардиев.

Также в эфире телемарафона с народными танцами выступили ансамбли со всего края.