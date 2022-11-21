Журналисты Краснодарского края 21 ноября отмечают Всемирный день телевидения

Видео канала «Кубань 24»

Всемирный День телевидения учредила Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря 1996 года. Его цель — привлечение внимания к роли телевидения в продвижении мира и развития.

Учредители предложили разным странам обмениваться программами, которые, прежде всего, посвящены проблемам мира, безопасности и расширения культурного обмена. В этот день большую важность имеет философия, которую привносит в жизнь телевидение, а не его технические достижения.

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