Журналисты Краснодарского края 21 ноября отмечают Всемирный день телевидения
Культура
21.11.2022 11:38
Всемирный День телевидения учредила Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря 1996 года. Его цель — привлечение внимания к роли телевидения в продвижении мира и развития.
Учредители предложили разным странам обмениваться программами, которые, прежде всего, посвящены проблемам мира, безопасности и расширения культурного обмена. В этот день большую важность имеет философия, которую привносит в жизнь телевидение, а не его технические достижения.
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