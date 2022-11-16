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Новый год без «Гарри Поттера»: Warner Bros. запретила показывать свой контент на российском телевидении

Культура
16.11.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-god-bez-garri-pottera-warner-bros-zapretila-pokazyvat-svoj-kontent-na-rossijskom-televidenii
Новый год без «Гарри Поттера»: Warner Bros. запретила показывать свой контент на российском телевидении
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть II"

Представители компании Warner Bros. направили письмо руководству холдинга «Национальная медиа группа», который управляет федеральными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ и другими.

Согласно заявлению, на телеканалах компании запрещается транслировать фильмы голливудской студии. При этом срок лицензионных соглашений истекает минимум через полтора года, сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом полнометражные фильмы и мультфильмы Warner Bros. и DC считаются одним из самых просматриваемых на СТС. В новогодние праздники серия фильмов «Гарри Поттер», супергеройские «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина» регулярно становились наиболее популярными среди россиян в возрасте от 14 до 44 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три американские киностудии — Warner Bros., Walt Disney и Sony Pictures весной приостановили показы своих фильмов на территории России. Ранее это решение касалось только кинопроката.

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