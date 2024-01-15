Журналистскую премию имени военкора Бориса Максудова учредят на Кубани

Об этом 15 января сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в региональном Союзе журналистов поддержали идею учредить журналистскую премию имени военкора Бориса Максудова.

«Два месяца назад корреспондент ВГТРК Борис Максудов погиб при съемке репортажа в зоне СВО. Журналистскую деятельность он начинал на нашем региональном телевидении: работал в Сочи, Краснодаре, быстро рос в профессиональном плане. Был талантливым журналистом с узнаваемым собственным стилем, открытым и позитивным человеком. Его последние материалы из зоны спецоперации можно считать образцом военных репортажей», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор также предложил, помимо премии за профессиональное мастерство для коллег, сохранить память о Борисе Максудове, назвав в его честь улицу в Сочи или Краснодаре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военкор Борис Максудов погиб в результате ранения при атаке беспилотника.

Каким Кубань помнит Бориса Максудова, читайте в нашем материале.