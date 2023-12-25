Журналист Красовский сообщил о госпитализации

Российский журналист Антон Красовский рассказал, что у него резко скрутило живот, начало тошнить, а после он потерял сознание.

«Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», — написал Красовский в Telegram и опубликовал фото из палаты.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Антон Красовский ей «только что звонил».

«Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские. Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно», — написала Симоньян в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Симоньян приостановила сотрудничество с Красовским из-за его высказываний про украинских детей.