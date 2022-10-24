Симоньян приостановила сотрудничество с Красовским из-за его высказываний про украинских детей

Антон Красовский. Кадр из видео t.me/pdmnews

Ранее журналист Антон Красовский в эфире своей программы на RT призвал «топить» и «жечь» украинских детей, подверженных русофобской пропаганде.

Резкие высказывания Красовского прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что слова журналиста об украинских детях «дикие» и «омерзительные».

«Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в Telegram.

Она пожелала детям Украины и Донбасса жить спокойно и учиться на том языке, который они считают родным.

Антон Красовский уже поспешил извиниться за сказанное в эфире про украинских детей. По его словам, он не увидел допустимых границ в своих высказываниях и не смог остановиться.

«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты [Симоньян], у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал журналист в Telegram.

Высказываниями Красовского про украинских детей заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения одного из пользователей в соцсетях. Он поручил начальнику СУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову представить доклад по этой ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.

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