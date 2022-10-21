Маргарита Симоньян назвала Сочи примером правильной частичной мобилизации

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О том, как прошла частичная мобилизация в Сочи, рассказала главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян.

Во время встречи с мэром Сочи Алексеем Копайгородским она спросила, как на курорте проходила частичная мобилизация.

«Он говорит, что сначала взяли список предприятий, которые имеют большое значение для города, чтобы их сотрудников точно не забирали. Это предприятия, которые участвуют в экономике, платят налоги. Поддерживают инфраструктуру, чтобы город работал в том режиме, в котором он и работал. А потом взяли у приставов список злостных алиментщиков. И вот ровно их и отправили», — рассказала Симоньян в эфире шоу «Кеосаян daily».

Она добавила, что «люди, которые не отдают долг даже своим детям, теперь не просто отдадут долг… потому что из выплат мобилизованным будут вычитаться те самые алименты».

«И Родине долг отдадут эти люди. И, что самое интересное, из Сочи ни одной жалобы», — добавила главред RT.

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