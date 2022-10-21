Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Маргарита Симоньян назвала Сочи примером правильной частичной мобилизации

Общество
21.10.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/margarita-simonyan-privela-sochi-v-primer-pravilnoj-chastichnoj-mobilizatsii
Маргарита Симоньян назвала Сочи примером правильной частичной мобилизации
Фото vk.com/piloramatrue

О том, как прошла частичная мобилизация в Сочи, рассказала главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян.

Во время встречи с мэром Сочи Алексеем Копайгородским она спросила, как на курорте проходила частичная мобилизация.

«Он говорит, что сначала взяли список предприятий, которые имеют большое значение для города, чтобы их сотрудников точно не забирали. Это предприятия, которые участвуют в экономике, платят налоги. Поддерживают инфраструктуру, чтобы город работал в том режиме, в котором он и работал. А потом взяли у приставов список злостных алиментщиков. И вот ровно их и отправили», — рассказала Симоньян в эфире шоу «Кеосаян daily».

Она добавила, что «люди, которые не отдают долг даже своим детям, теперь не просто отдадут долг… потому что из выплат мобилизованным будут вычитаться те самые алименты».

«И Родине долг отдадут эти люди. И, что самое интересное, из Сочи ни одной жалобы», — добавила главред RT.

Читайте также: из Краснодара в пункт сбора отправили еще одну группу мобилизованных.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях