Из Краснодара в пункт сбора отправили еще одну группу мобилизованных

Видео канала «Кубань 24»

В пункт сбора прибыли резервисты практически из всех районов края. Там для них провели инструктаж.

«На сборном пункте организовано их размещение, питание. Здесь же производится формирование команд и, в соответствии с графиком, мы их отправляем в те части формирования, куда они предназначены», — сообщил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

«Желаю всем боевого духа, настроения. С нами Бог, с нами победа. И самое главное — те ребята, кто мобилизуется, пусть не боятся. Если не мы, то кто? Ну и самое главное — здоровья, чтобы вернулись домой все целыми и невредимыми к родителям, к детям, к своим семьям», — сказал мобилизованный из Новопокровского района Игорь Костенко.

Уже скоро резервисты прибудут в войсковые части, где их ждет комплекс тренировочных занятий.

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