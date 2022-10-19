Из Краснодара в пункт сбора отправили еще одну группу мобилизованных
В пункт сбора прибыли резервисты практически из всех районов края. Там для них провели инструктаж.
«На сборном пункте организовано их размещение, питание. Здесь же производится формирование команд и, в соответствии с графиком, мы их отправляем в те части формирования, куда они предназначены», — сообщил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.
«Желаю всем боевого духа, настроения. С нами Бог, с нами победа. И самое главное — те ребята, кто мобилизуется, пусть не боятся. Если не мы, то кто? Ну и самое главное — здоровья, чтобы вернулись домой все целыми и невредимыми к родителям, к детям, к своим семьям», — сказал мобилизованный из Новопокровского района Игорь Костенко.
Уже скоро резервисты прибудут в войсковые части, где их ждет комплекс тренировочных занятий.
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