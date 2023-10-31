Журналист Карпов: ФК «Краснодар» интересуется молодым полузащитником «Урала»
Спорт
31.10.2023 09:58
Речь идет о 18-летнем игроке «Урала» Илье Ишкове. В недавнем матче РПЛ он забил свой дебютный гол в ворота московского «Динамо».
По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, руководство «Краснодара» заинтересовано в трансфере Ишкове. Главный тренер «быков» Владимир Ивич оценил игру молодого полузащитника еще 24 сентября в очном поединке и хочет видеть игрока в команде.
«Теперь дело за малым — выиграть конкуренцию за Илью у других, ведь его скиллы заворожили многих в Премьер-Лиге», — написал Карпов в Telegram.
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