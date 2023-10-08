В число самых дорогих футболистов в РПЛ вошли четыре игрока ФК «Краснодар»

Их общая рыночная стоимость составила 50 млн евро.

Сборную из самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги по итогам промежуточного обновления составил портал Transfermarkt.

В рейтинге 4-5 место занял капитан и голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов. Его стоимость оценивается в 16 млн евро. На шестом месте — полузащитник «быков» Эдуард Сперцян с рыночной стоимостью в 15 млн евро. На 7-8 месте форвард Джон Кордоба — 12 млн. На 21-23 месте защитник Жуниор Алонсо с рыночной стоимостью в 7 млн евро.

Самым дорогим игроком лиги назвали бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Его оценивают в 24 млн евро. На втором и третьем месте также игроки «Зенита»: полузащитник Клаудиньо (20 млн евро) и защитник Дуглас Сантос (18 млн евро).

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