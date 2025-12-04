Живых голубей в носках пытался ввезти в Россию из Латвии иностранец

Незадекларированных птиц обнаружили в кабине грузового транспортного средства при таможенном досмотре на российско-латвийской границе.

Голуби находились среди личных вещей водителя. Чтобы транспортировать их, иностранный гражданин поместил каждую птицу в носок. Обездвиженные голуби плотно лежали в небольшом чемодане.

В отношении водителя грузовика возбуждено два административных дела. Мужчину оштрафовали.

Из-за отсутствия сопроводительных документов ввоз голубей на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Птиц вернули на территорию сопредельного государства, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

