Житель Ростова-на-Дону попался на контрабанде драгоценных камней из Индии

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен задержали 16 посылок с незадекларированными драгоценными камнями из Индии.

Общий вес камней составил 2 тыс. 125 карат. Стоимость камней оценили в 3,4 млн рублей. Посылки предназначались 38-летнему жителю Ростова-на-Дону. Мужчина — директор компании по изготовлению ювелирных изделий. Содержимое посылок он задекларировал как обычные камни и заявил, что они предназначаются для личного пользования.

Экспертиза подтвердила, что в посылках находились драгоценные и полудрагоценные камни. В их числе сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты, голубые апатиты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

