На Кубани пресекли ввоз драгметаллов в радиоэлектронном ломе на 1,5 млн рублей

Сотрудники таможни выявили контрабанду в морпорту Новороссийска. Из Турции ее ввез предприниматель из Нижнего Новгорода, занимающийся обработкой лома и отходов металлов.

Всего было обнаружено 19 т электронных плат и микросхем, в составе которых нашли драгоценные металлы — платину, золото и серебро. Их стоимость оценили в 1,5 млн рублей.

Против предпринимателя возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, поскольку он не указал в декларации данные о содержании в ломе драгметаллов и не представил разрешительные документы.

Уточняется, что нарушитель знал о запретах и ограничениях при ввозе такого товара. Весь его груз изъяли. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Предприниматель признал свою вину. Теперь ему грозит штраф до 1 млн рублей либо принудительные работы сроком до 5 лет или же лишение свободы на такой же срок, сообщает пресс-служба ФТС России.

