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Живые, но в тяжелом состоянии: пара туристов сорвалась со скалы под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhivye-no-v-tyazhelom-sostoyanii-para-turistov-sorvalas-so-skaly-pod-gelendzhikom
Живые, но в тяжелом состоянии: пара туристов сорвалась со скалы под Геленджиком
Фото t.me/kubanspas

Днем 23 февраля мужчина и женщина прогуливались по берегу возле скалы Парус недалеко от села Прасковеевка.

В ходе прогулки паре захотелось подняться на скалы, что они и сделали. В какой-то момент оба сорвались со скалы. Очевидцы вызвали спасателей.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Геленджика и медики скорой помощи.

Пострадавшие получили серьезные травмы, в том числе черепно-мозговые. Спасатели оказали им первую помощь и на носилках транспортировали к машине медиков.

Мужчину и женщину передали врачам живыми, но в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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