Девушка в Сочи свалилась с чердака в подвал и провела в «подземелье» трое суток

Инцидент произошел ранее в четырехэтажном доме на одной из улиц курорта.

Местная жительница неожиданно услышала за стеной женские крики о помощи. Она спустилась в подвал и заметила там девушку.

Оказалось, что 22-летняя местная жительница свалилась с чердака в подвал и оказалась «зажата» между стенами дома. Она не смогла выбраться самостоятельно и провела там около трех суток.

Прибывшие на место спасатели демонтировали часть кирпичной кладки, чтобы вызволить девушку. После спасения ее передали медикам. Каким образом девушка свалилась с чердака в подвал пока неизвестно, сообщает пресс-служба МЧС России.

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