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Девушка в Сочи свалилась с чердака в подвал и провела в «подземелье» трое суток

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-v-sochi-svalilas-s-cherdaka-v-podval-i-provela-v-podzemele-troe-sutok
Видео t.me/Mihail_grap

Инцидент произошел ранее в четырехэтажном доме на одной из улиц курорта.

Местная жительница неожиданно услышала за стеной женские крики о помощи. Она спустилась в подвал и заметила там девушку.

Оказалось, что 22-летняя местная жительница свалилась с чердака в подвал и оказалась «зажата» между стенами дома. Она не смогла выбраться самостоятельно и провела там около трех суток.

Прибывшие на место спасатели демонтировали часть кирпичной кладки, чтобы вызволить девушку. После спасения ее передали медикам. Каким образом девушка свалилась с чердака в подвал пока неизвестно, сообщает пресс-служба МЧС России.

Читайте также: мужчина свалился в реку во время прогулки по центру Сочи. Инцидент произошел в районе пешеходного Ривьерского моста.

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