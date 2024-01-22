Мужчина свалился в реку во время прогулки по центру Сочи

Инцидент произошел накануне в районе пешеходного Ривьерского моста.

Известно, что 37-летний мужчина вместе с другом отдыхал на набережной реки Сочи. Во время прогулки он упал в русло реки. Информацию об этом передали в городскую службу спасения.

Прибывшие на место спасатели подняли упавшего на берег с помощью альпинистского снаряжения. Его передали бригаде скорой помощи. Мужчина не смог объяснить, как упал в реку, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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