Пьяный мужчина ночью свалился с парапета в горную реку в Сочи

Инцидент произошел 19 января около 2:00 в Центральном районе на улице Чайковского около теннисных кортов.

Мужчина во время ночной прогулки не удержал равновесие и рухнул в русло реки Сочи. Очевидцы сразу вытащили его на берег и положили на камни. Они обратились за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели вынесли мужчину к врачам на жестких носилках. Из телесных повреждений у него была только ссадина на голове. Мужчину госпитализировали для дальнейшего осмотра.

Выяснилось, что в горную реку упал 29-летний местный житель. От него сильно пахло алкоголем, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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