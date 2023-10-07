Живую рыбу начали продавать на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Ярмарки выходного дня в Краснодаре работают с 8:00 до 15:00. На них горожане могут приобрести свежую фермерскую продукцию.

Теперь на ярмарках выходного дня можно купить живую рыбу — фермерские хозяйства Кубани доставили карпов, амуров и толстолобиков.

Также на всех торговых площадках в большом ассортименте представлены сезонные фрукты и овощи. Краснодарцы и гости города могут приобрести арбузы, дыни, виноград, яблоки. Кроме того им предлагают большой выбор сыров, хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, грибы, соления и специи.

Ярмарки выходного дня располагаются на улицах Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Бургасской (вблизи дома № 31/1), Одесской (вблизи дома № 48), Восточно-Кругликовской, 26. Также на Западном Обходе, 34, на улице Уральской (вблизи дома № 170/7), улице Дзержинского (вблизи дома № 213) и на проспекте Чекистов (вблизи дома № 9), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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