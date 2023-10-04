Кондратьев: качественный придорожный сервис — важная составляющая имиджа региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 октября в ходе совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии поручил разработать схему размещения придорожных ярмарок.

По его словам, этим летом вдоль трасс работали 240 официальных ярмарок, но при этом по трассе М-4 «Дон» от границ с Ростовской областью до Сочи продолжается незаконная торговля.

«Качественный придорожный сервис — важная составляющая имиджа региона и безопасности наших гостей. Этим летом к нам приехали 10 млн туристов, из них 40% — автотранспортом. При этом незаконные торговцы прямо с багажников продают все подряд. Если официальных ярмарок не хватает — давайте создавать больше. Или разбираться, почему нет мест для тех, кто хочет реализовать там собственную продукцию», — заявил Кондратьев.

В крае постоянно пресекают несанкционированную придорожную торговлю и сносят незаконные конструкции, доложил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

«На нарушителей составили 856 протоколов. Этим летом сотрудники департамента проверили 39 муниципалитетов. Торговлю «с колес» выявили в 10 из них — Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также Абинском, Кущевском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах», — заявил Куринный.

Отдельно обсудили ситуацию в Туапсинском районе — там с начала года выявили 14 незаконных ярмарок, часть из которых до сих пор не снесли. Там в основном продают консервацию неизвестного происхождения и маринованные грибы, а реализаторы занимают места отдыха для водителей. Кроме того, точки расположены вдоль горного серпантина — это создает угрозу как для туристов, так и для самих продавцов.

«Вектор задан абсолютно правильно. Важно создать такую схему размещения, чтобы все знали — где ярмарки расположены и что на них продают. Это визитная карточка нашего благодатного туристического края. Со своей стороны, готовы помогать на местах с возможными правовыми затруднениями», — цитирует прокурора региона Сергея Табельского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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