Кондратьев: нацпроекты нужно реализовывать качественно и в установленные сроки

В Краснодаре 4 октября прошло заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и начальника УФСБ России по краю Сергея Захарихина.

На мероприятии обсудили реализацию нацпроектов в регионе. По словам Вениамина Кондратьева, нацпроекты дают возможность добиваться результатов в социально-экономической жизни Кубани. В этом году на их реализацию из федерального и регионального бюджетов направили более 80 млрд рублей.

«Это гарантия того, что жители края получат новые детские сады, поликлиники, школы, дороги, благоустроенные территории. Поэтому каждый рубль должен использоваться эффективно, с огромной социальной ответственностью. Проекты нужно реализовывать качественно и в установленные сроки. Для этого в регионе выстроили систему контроля совместно с правоохранительными и надзорными органами. Благодарен коллегам за принципиальную позицию в сопровождении контрактов от старта до реализации», — сказал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что в реализации нацпроектов важны превентивные меры. Он привел в пример проект благоустройства в Павловском районе, где подрядчик затянул сроки строительства парка в станице Атаманской и попытался увеличить стоимость услуг. В результате в дело вмешалась прокуратура, допсоглашение расторгли, подрядчик приступил к работам по первоначальным ценам. Сдать объект планируют 1 ноября этого года.

Второй пример — благоустройство сквера в станице Полтавской Красноармейского района. Там сроки затягивались из-за долгого согласования техрешений. После предостережения прокуратуры недоработки устранили, работы продолжили. Сквер планируют открыть в октябре.

Глава региона подчеркнул, что реализация нацпроектов на Кубани должна быть максимально прозрачной, а должностные лица обязаны строго соблюдать закон.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал, что в первом полугодии прокуратура выявила почти 2 тыс. нарушений закона при реализации нацпроектов. Он предложил рассмотреть вопрос о создании в регионе централизованного госучреждения для проведения экспертиз в рамках работ по нацпроекту, чтобы предотвратить отставание от сроков во время работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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