Живую 15-метровую елку установили в Мостовском районе

Новогоднее дерево высотой 15 м теперь радует жителей поселка Мостовского. Его разместили на площади Мира.

Возраст ели — 20 лет. Все это время она росла во дворе жительницы станицы Губской Натальи Батовой. В конце ноября власти обратились к мостовчанам с просьбой помочь выбрать главную елку поселка. Был выдвинут ряд требований для новогоднего символа: дерево должно иметь высоту от 12 до 16 м, быть стройным, с ровным стволом и равномерной кроной. Елка Натальи Батовой идеально подошла по всем требованиям.

«Домашний совет провели и решили, что нужно подарить детям праздник — нашу елочку. Это вторая уже пошла. Прошлая была в 2019 году», — делится жительница Мостовского района Наталья Батова.

Лесная красавица на площади Мира будет радовать местных жителей до конца новогодних праздников. Однако на этом ее миссия не заканчивается.

«В дальнейшем елка еще послужит нам на Крещении. Ель потом разбирают, везут на купели, украшают саму купель и место, где будет проведено мероприятие», — говорит замглавы Мостовского района Владислав Верещагин.

В большинстве городов и населенных пунктов Краснодарского края преимущественно стоят искусственные елки. Но живые новогодние деревья с их ароматом смолы и хвои куда сильнее передают атмосферу праздника. Такие елки установили в Крыловском, Новопокровском и Апшеронском районах.

