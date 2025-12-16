Новогодние елки засияли на городских площадях Кубани

Главная краевая елка — зажглась в столице региона на площади возле мэрии Краснодара.

Высота дерева в Краснодаре составляет 22 м. Елку украсили сотни лампочек, игрушечные избушки, щелкунчики, снеговики, шары и снежинки.

В Белореченске также установили новогоднюю елку. На ней зажгли огни, освещающие сотни металлических шаров.

В Анапе открытие главной курортной елки приурочили ко Дню города и старту мероприятий в рамках проекта «Зимуй в Анапе!».

На Театральной площади жителей и гостей курорта встретил парад Дедов Морозов и Снегурочек, фотозоны, домик Деда Мороза и символ наступающего года — лошадь, запряженная в сани, семья Песковиков и другие арт-объекты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре установили десять городских новогодних елок.

