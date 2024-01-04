Жившие в Крыму до 2014 года иностранцы смогут получить гражданство РФ

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, иностранцы, жившие на территории Крыма до его вхождения в состав РФ в марте 2014 году имеют право на получение российского гражданства. Для этого потребуется подать необходимые документы. Нововведение, в том числе распространяется на тех, кто в 2014 году не имел никакого паспорта или отказался от российского подданства, но решил вернуться в страну.

Подать документы на получение паспорта РФ могут граждане Украины, которые постоянно жили или родились в Крыму до 18 марта 2014 года, а также их близкие родственники.

Получить гражданство России также смогут иностранцы, чьи родственники подверглись депортации из Крыма при СССР, сообщает телеканал «360».

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