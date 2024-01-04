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Путин подписал указ о выдаче гражданства иностранцам, принявшим участие в СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-o-vydache-grazhdanstva-inostrantsam-prinyavshim-uchastie-v-svo
Путин подписал указ о выдаче гражданства иностранцам, принявшим участие в СВО
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Соответствующий указ президента России Владимира Путина 4 января опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными Силами РФ в период проведения специальной военной операции, имеют право обратиться с заявлением о получении гражданства России.

Получить российские паспорта теперь также смогут близкие родственники иностранцев, принявших участие в СВО, сообщает RT.

Читайте также: в Краснодарском крае выявляют мигрантов с паспортами РФ, не ставших на воинский учет. В ноябре и начале декабря на Кубани около 70 мигрантов поставили на воинский учет. Семеро мужчин отправились на военную службу по призыву, еще 17 человек заключили контракты с Минобороны РФ.

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