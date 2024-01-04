Путин подписал указ о выдаче гражданства иностранцам, принявшим участие в СВО

Соответствующий указ президента России Владимира Путина 4 января опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными Силами РФ в период проведения специальной военной операции, имеют право обратиться с заявлением о получении гражданства России.

Получить российские паспорта теперь также смогут близкие родственники иностранцев, принявших участие в СВО, сообщает RT.

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