На Кубани выявляют мигрантов с паспортами РФ, не ставших на воинский учет

Соблюдение требований законов по воинскому учету среди мужчин, недавно получивших гражданство России, в Краснодарском крае проверяют военные следователи вместе с сотрудниками военных комиссариатов и полиции.

Во время проверок в регионе выявляют мигрантов с паспортами РФ, которые еще встали на воинский учет, согласно требованиям закона. Новым гражданам России разъясняют действующие в стране правила о прохождении военной службы в ВС РФ, в том числе по контракту.

В ноябре и декабре на Кубани около 70 мигрантов поставили на воинский учет. Семеро мужчин отправились на военную службу по призыву, еще 17 человек заключили контракты с Минобороны РФ.

Молодых людей, подлежащих призыву в армию, направляют на медицинскую комиссию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по ЮВО.

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