Более 100 мигрантов задержали после массовой драки на стройке в Краснодаре

Сотрудники полиции краевого центра совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали участников массовой драки на стройке на улице Старокубанской.

Выяснили, что причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана.

Зачинщики и активные участники потасовки принесли свои извинения жителям Краснодара и обязались впредь строго соблюдать законы.

По окончании проверки действиям мужчин дадут правовую оценку. В результате профилактических мероприятий в полицию доставили более 100 мигрантов, на стройке выявили ряд нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мигранты устроили массовую драку на стройплощадке в Краснодаре. Видео конфликта с участием рабочих, приехавших на Кубань из стран Средней Азии, появилось в соцсетях 25 ноября. В конфликте участвовали более 10 человек с обеих сторон.