Мигранты устроили массовую драку на стройплощадке в Краснодаре

Видео конфликта с участием рабочих, приехавших на Кубань из стран Средней Азии, появилось в соцсетях 25 ноября.

По словам очевидцев, агрессивные мигранты устроили массовую драку на одной из строительных площадок Краснодара, не поделив строительный кран. В конфликте участвовали более 10 человек с обеих сторон. Этой информацией заинтересовались сотрудники полиции.

Сообщений от участников конфликта и очевидцев в правоохранительные органы не поступало. Информации о пострадавших из больниц не поступало.

Полицейские проводят проверку по факту выявленной информации о конфликте на строительном объекте. Правоохранители устанавливают место инцидента и участников драки. По результатам проверки примут законное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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