Более 40 уголовных дел на мигрантов направили в суды Кубани с начала года

Об этом стало известно на межведомственном совещании по противодействии преступности среди мигрантов, которое прошло 22 ноября в краевом СКР. В мероприятии приняли участие представители УФСБ России по Краснодарскому краю, МВД, ФССП и вице-губернатор Кубани Александр Топалов.

Руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов отметил, что Следственный комитет РФ уделяет большое внимание работе по противодействию преступности среди иностранцев в стране и ориентирует регионы активно совершенствовать миграционную политику.

По данным СК, мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии и Украины совершают более половины преступлений и правонарушений в миграционной сфере. За 10 месяцев текущего года следователи завершили расследование 40 уголовных дел, возбужденных на иностранцев в регионе. Их направили в суды с утвержденными обвинительными заключениями.

«Необходимо устанавливать юридических и физических лиц, привлекающих иностранных граждан на работу и определять реальную потребность в иностранной рабочей силе, давая оценку работе должностных лиц, которые не принимают надлежащих мер по профилактике преступности мигрантов», — сказал Маслов.

Он добавил, что нелегальная миграция отрицательно влияет на рост безработицы в стране и регионе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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