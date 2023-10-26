В Краснодаре задержали мигранта, убившего девушку ночью в поле в 2014 году

Убийство 28-летней местной жительницы произошло 12 декабря 2014 года около СНТ «Горизонт» в станице Елизаветинской. Ее тело нашли прохожие спустя 9 дней.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Работа по его раскрытию велась долгие годы. Следователи анализировали мобильные устройства и круг знакомых убитой девушки. В результате долгой и кропотливой работы правоохранители установили, что к убийству местной жительницы причастен 32-летний гражданин Узбекистана. Его задержали в октябре в Динском районе. Мигранта доставили в отдел СКР и предъявили ему обвинение в убийстве.

По версии следствия, в тот вечер злоумышленник и девушки ехали на автомобиле в сторону ее дома. По пути между ними произошел конфликт. Они вышли на улицу и там мигрант схватил камень и несколько раз ударил девушку по голове. От полученных травм она скончалась на месте. После убийства приезжий уехал из России.

На допросе мигрант признался в совершении преступления. Его заключили под стражу. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз для установления обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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