Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новую субсидию для возмещения затрат на выращивание скота

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ опубликован 3 декабря на сайте кабмина.

«Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки — субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На следующий год на эту меру предусмотрено 600 млн рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года для двух категорий аграриев, которые получают гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия предоставления такой поддержки», — говорится в тексте постановления.

Речь идет о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, которые пользуются грантовым финансированием. Ранее они должны были брать одного работника на каждые 3 млн рублей полученного гранта, теперь — одного работника на каждые 10 млн рублей.

Максимально возможные суммы грантов при этом не изменились: 30 млн рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн рублей для сельхозкооперативов.

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