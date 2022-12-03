Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новую субсидию для возмещения затрат на выращивание скота
Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Документ опубликован 3 декабря на сайте кабмина.
«Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки — субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На следующий год на эту меру предусмотрено 600 млн рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года для двух категорий аграриев, которые получают гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия предоставления такой поддержки», — говорится в тексте постановления.
Речь идет о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, которые пользуются грантовым финансированием. Ранее они должны были брать одного работника на каждые 3 млн рублей полученного гранта, теперь — одного работника на каждые 10 млн рублей.
Максимально возможные суммы грантов при этом не изменились: 30 млн рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн рублей для сельхозкооперативов.
Читайте также: аграрии Краснодарского края получат дополнительную правительственную поддержку.
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Врач-кардиолог рассказала, как подготовить организм к празднованию Нового года
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу