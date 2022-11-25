Аграрии Краснодарского края получат дополнительную правительственную поддержку

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

На поддержку сельхозпроизводителей страны Правительство РФ дополнительно выделило 900 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование до конца года получат 22 региона.

Аграриям компенсируют часть затрат на производство и реализацию продукции и ее страхование в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

В 2022 году из федерального бюджета на эти цели выделили более 32,8 млрд рублей, из них Краснодарский край получил более 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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