В Краснодарском крае на обновление парка сельхозтехники за 5 лет направили свыше 70 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние пять лет парк сельхозтехники в Краснодарском крае обновили на 60%. Об этом на 29-й Международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Участие в «ЮГАГРО» также приняли заместители председателя ЗСК Владимир Бекетов и Александр Трубилин.

«Традиционно представлены лучшие образцы сельскохозяйственной техники, оборудования отечественных и зарубежных производителей. Краснодарский край производит около 10% всей сельхозпродукции России, во многом благодаря эффективному применению передовых технологий. С самыми современными разработками можно ознакомиться на выставке», — сказал Андрей Коробка.

Он рассказал, что для обновления парка сельхозтехники аграриям Кубани предоставляются субсидии, льготное кредитование и программы по линии АО «Росагролизинг».

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы минсельхоз Кубани субсидирует 10% затрат на приобретение техники. Мерой поддержки уже воспользовались 116 аграриев. Они приобрели 208 единиц спецтехники.

«Все это позволило в 2022 году, несмотря на санкции, выполнить прогнозные показатели. Кубанские аграрии закупили больше 2 тыс. 600 единиц техники на сумму 15,5 млрд рублей», — сказал Коробка.

По словам вице-губернатора, за последние пять лет на обновление парка сельхозтехники на Кубани выделили свыше 70 млрд рублей. Парк сельхозтехники обновили на 60%. Результатом стали высокие показатели энергообеспеченности на 100 га пашни. В настоящее время Краснодарский край с показателем почти 200 лошадиных сил на 100 га занимает первое место среди всех регионов России.

Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО» проходит в ВКК «Экспоград Юг». В выставке участвуют 600 компаний из 12 стран мира. Она продлится до 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открылась международная выставка сельхозтехники «ЮГАГРО».