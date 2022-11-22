В Краснодаре открылась международная выставка сельхозтехники «ЮГАГРО»

Видео канала «Кубань 24»

Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, «ЮГАГРО» сейчас является крупнейшей международной сельскохозяйственной выставкой в России.

Выставка будет работать в течение четырех дней. В «ЮГАГРО» в этом году принимают участие 600 компаний из 12 стран мира. Экспозиция займет четыре павильона по секторам: техника и запчасти, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, для полива и теплиц, агрохимическая продукция, посадочные материалы и семена.