Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре открылась международная выставка сельхозтехники «ЮГАГРО»

Экономика
22.11.2022 09:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkrylas-mezhdunarodnaya-vystavka-selhoztehniki-yugagro
Видео канала «Кубань 24»

Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, «ЮГАГРО» сейчас является крупнейшей международной сельскохозяйственной выставкой в России.

Выставка будет работать в течение четырех дней. В «ЮГАГРО» в этом году принимают участие 600 компаний из 12 стран мира. Экспозиция займет четыре павильона по секторам: техника и запчасти, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, для полива и теплиц, агрохимическая продукция, посадочные материалы и семена.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, в Краснодаре с 22 по 25 ноября пройдет международная выставка «ЮГАГРО 2022».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
  6. В Армавире иномарка наехала на коляску с 8-месячным ребенком
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях