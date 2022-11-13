В Краснодаре с 22 по 25 ноября пройдет международная выставка «ЮГАГРО 2022»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции примут участие более 600 представителей российских и иностранных предприятий

Свою продукцию представят компании 11 зарубежных стран — Австрии, Венгрии, Китая, Турции и других. По данным городского управления инвестиций и развития МСП, на стенде столицы Кубани представят инвестиционные предложения, а также расскажут о мерах поддержки для предпринимателей.

«Сейчас специалистами городского управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства формируется список соэкспонентов. Еще есть два свободных места, которые мы готовы предоставить», — цитирует начальника управления инвестиций и развития МСП мэрии города Артема Анацкого пресс-служба администрации Краснодара.

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