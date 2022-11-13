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В Краснодаре с 22 по 25 ноября пройдет международная выставка «ЮГАГРО 2022»

Экономика
13.11.2022 17:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-22-po-25-noyabrya-projdet-mezhdunarodnaya-vystavka-yugagro-2022
В Краснодаре с 22 по 25 ноября пройдет международная выставка «ЮГАГРО 2022»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции примут участие более 600 представителей российских и иностранных предприятий

Свою продукцию представят компании 11 зарубежных стран — Австрии, Венгрии, Китая, Турции и других. По данным городского управления инвестиций и развития МСП, на стенде столицы Кубани представят инвестиционные предложения, а также расскажут о мерах поддержки для предпринимателей.

«Сейчас специалистами городского управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства формируется список соэкспонентов. Еще есть два свободных места, которые мы готовы предоставить», — цитирует начальника управления инвестиций и развития МСП мэрии города Артема Анацкого пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: кубанские производители сельхозтехники представили продукцию на выставке в Ставрополье.

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