В Краснодаре с 22 по 25 ноября пройдет международная выставка «ЮГАГРО 2022»
Экономика
13.11.2022 17:00
В выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции примут участие более 600 представителей российских и иностранных предприятий
Свою продукцию представят компании 11 зарубежных стран — Австрии, Венгрии, Китая, Турции и других. По данным городского управления инвестиций и развития МСП, на стенде столицы Кубани представят инвестиционные предложения, а также расскажут о мерах поддержки для предпринимателей.
«Сейчас специалистами городского управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства формируется список соэкспонентов. Еще есть два свободных места, которые мы готовы предоставить», — цитирует начальника управления инвестиций и развития МСП мэрии города Артема Анацкого пресс-служба администрации Краснодара.
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