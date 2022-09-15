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Кубанские производители сельхозтехники представили продукцию на выставке в Ставрополье

Экономика
15.09.2022 11:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-proizvoditeli-selhoztehniki-predstavili-produktsiyu-na-vystavke-v-stavropole
Кубанские производители сельхозтехники представили продукцию на выставке в Ставрополье
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» проходит с 14 по 16 сентября рядом с хутором Красный Пахарь в Ставропольском крае.

Семь представителей сельхозмашиностроения Краснодарского края принимают участие в выставке. Это компании «Кубаньмаш», «АгроСпецМаш», «РесурсАгроСтрой», «Агротехника-Юг». Они представляют глубокорыхлители, лущильники, плуги и дисковые косилки. Предприятия «ЮВеС» и «Оптсельмаш» привезли опрыскиватели и разбрасыватели удобрений. Производитель «Детальторгпром» представил универсальный прицеп-трансформер.

«На площадке экспозиции предприятия намерены заключить взаимовыгодные контракты о поставке продукции собственного производства. Выпускаемые в крае техника, оборудование и комплектующие высоко востребованы на внутреннем и внешнем рынках, и способны полностью заместить импортные аналоги», — сказал и. о. руководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой.

Коллективный стенд Кубани организовал краевой департамент промышленной политики региона совместно с краевым Фондом развития промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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