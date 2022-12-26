Животновод пытался похитить 1,2 млн рублей выплаты на Кубани
В Абинском районе возбудили уголовное дело о покушении на хищение денег из бюджета при получении субсидий в сфере сельского хозяйства.
По данным прокуратуры, глава крестьянского фермерского хозяйства подготовил документы для получения денег из краевого бюджета на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства. Злоумышленник внес ложные сведения о том, что у него есть 157 голов крупного рогатого скота, и подал документы в краевое министерство сельского хозяйства для получения более 1,2 млн рублей субсидии. Однако деньги не были перечислены на банковский счет главы КФК, их хищение удалось предотвратить.
Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат. Расследование находится под контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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