За хищение 134 млн рублей при лизинге сельхозтехники на Кубани будут судить пятерых аферистов

В ГСУ СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении пяти человек, которых обвиняли в мошенничестве в Краснодарском крае, а также в Москве и еще трех регионах страны.

По данным следствия, четверо мужчин и одна женщина с июня 2012 года по июнь 2014 года под видом заключения с АО «Росагролизинг» договоров лизинга на поставку сельскохозяйственного оборудования, техники и племенных животных похитили более 134 млн рублей.

Всего в деле 15 фигурантов. Уголовные дела в отношении 12 злоумышленников расследовали отдельно. В отношении девятерых обвиняемых суды уже вынесли приговоры, в отношении троих фигурантов — уголовные дела находятся на рассмотрении.

На имущество обвиняемых наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела направили в Хамовнический районный суд Москвы, сообщает пресс-служба СК России.

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