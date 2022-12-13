За хищение 134 млн рублей при лизинге сельхозтехники на Кубани будут судить пятерых аферистов
В ГСУ СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении пяти человек, которых обвиняли в мошенничестве в Краснодарском крае, а также в Москве и еще трех регионах страны.
По данным следствия, четверо мужчин и одна женщина с июня 2012 года по июнь 2014 года под видом заключения с АО «Росагролизинг» договоров лизинга на поставку сельскохозяйственного оборудования, техники и племенных животных похитили более 134 млн рублей.
Всего в деле 15 фигурантов. Уголовные дела в отношении 12 злоумышленников расследовали отдельно. В отношении девятерых обвиняемых суды уже вынесли приговоры, в отношении троих фигурантов — уголовные дела находятся на рассмотрении.
На имущество обвиняемых наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела направили в Хамовнический районный суд Москвы, сообщает пресс-служба СК России.
Читайте также: житель Сочи попался на афере с иномарками и стройматериалом на 12 млн рублей.
- Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
- Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего в горах Сочи
- На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
- Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре
- Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского