Житель Сочи попался на афере с иномарками и стройматериалом на 12 млн рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию Сочи обратился предприниматель. Он рассказал, что сдал местному жителю в аренду по договору восемь иномарок. Через некоторое время тот перестал выполнять договорные обязательства и выходить на связь.

Правоохранители установили, что подозреваемый успел уехать в Санкт-Петербург. Полицейские северной столицы задержали 33-летнего мужчину и передали его полиции Сочи.

Выяснилось, что иномарки подозреваемый продал, а деньги потратил. Также установлено, что он аналогичным образом поступил с еще двумя арендованными машинами, принадлежавшими другому потерпевшему.

Кроме того, мужчина, являясь владельцем строительного магазина, взял у клиентов предоплату за керамическую плитку. Обязательства не выполнил, деньги присвоил, а торговую точку закрыл. После этого он уехал из Сочи на автомобиле Volkswagen, за который не рассчитался с бывшим хозяином.

Общий ущерб 16 потерпевшим превысил 12 млн рублей. Полицейские установили местонахождение четырех иномарок. Машины изъяли и вернули законному владельцу.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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