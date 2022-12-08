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Аферист из Краснодара «заработал» 2,6 млн рублей на строительстве каркасных домов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-iz-krasnodara-zarabotal-2-6-mln-rublej-na-stroitelstve-karkasnyh-domov
Аферист из Краснодара «заработал» 2,6 млн рублей на строительстве каркасных домов
Фото unsplash.com

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился местный житель. Мужчина рассказал, что объявление об услугах по строительству быстровозводимых каркасных домов он нашел в интернете. После того, как он перевел строителю деньги, тот перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Злоумышленника задержали в его доме.

Выяснилось, что он причастен еще к трем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба четырем потерпевшим превысила 2,6 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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