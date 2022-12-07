В Краснодаре будут судить автомошенника, обманувшего 8 человек на 9,5 млн рублей

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Республики Адыгеи о мошенничестве.

По данным следствия, мужчина предложил своим знакомым помощь в продаже автомобилей. Владельцы иномарок передали аферисту машины вместе с документами.

Злоумышленник продал машины третьим лицам, а деньги потратил на свои цели. В результате он обманул 8 человек на сумму более 9,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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