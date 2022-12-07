Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре будут судить автомошенника, обманувшего 8 человек на 9,5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-avtomoshennika-obmanuvshego-8-chelovek-na-9-5-mln-rublej
В Краснодаре будут судить автомошенника, обманувшего 8 человек на 9,5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Республики Адыгеи о мошенничестве.

По данным следствия, мужчина предложил своим знакомым помощь в продаже автомобилей. Владельцы иномарок передали аферисту машины вместе с документами.

Злоумышленник продал машины третьим лицам, а деньги потратил на свои цели. В результате он обманул 8 человек на сумму более 9,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: в Новороссийске аферистка обманула 36 человек на 4,3 млн рублей при продаже бытовой техники.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
  4. Фирма Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»
  5. Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
  6. Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях