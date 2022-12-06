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В Новороссийске аферистка обманула 36 человек на 4,3 млн рублей при продаже бытовой техники

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-aferistka-obmanula-36-chelovek-na-4-3-mln-rublej-pri-prodazhe-bytovoj-tehniki
В Новороссийске аферистка обманула 36 человек на 4,3 млн рублей при продаже бытовой техники
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 41-летней местной жительницы. В декабре материалы дела передали в суд.

По данным следствия, женщина предлагала своим знакомым купить бытовую технику и телефоны по заниженным ценам. Злоумышленница уверяла клиентов, что у нее есть возможности покупать технику в крупных сетевых магазинах при помощи системы лояльности и выгодных акций.

На самом деле женщина покупала технику по ценам магазинов и передавала заказы некоторым покупателям. Остальным она просто демонстрировала товар и получала от них предоплату. Свои обязательства аферистка так и не выполнила и исчезла с деньгами, которыми распорядилась по своему усмотрению. Установили, что злоумышленница обманула 36 человек на 4,3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемой грози до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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