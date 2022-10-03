В Краснодаре квартирант продал чужую бытовую технику, чтобы купить лекарства родственникам

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в одной из квартир на улице Заполярной в районе Западного обхода.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что из его квартиры пропала бытовая техника. Ранее он сдал жилье в аренду 37-летнему мужчине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Квартирант перестал выходить на связь. Собственник приехал в квартиру и обнаружил, что из нее пропали телевизор, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь и чайник. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.

Полицейские приехали в квартиру и задержали злоумышленника. Он признался, что сдал чужую бытовую технику в комиссионный магазин, получив за нее 10 тыс. рублей. По словам мужчины, вырученные деньги он потратил на покупку лекарств родственникам.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в присвоении чужого имущества. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: в Краснодаре мужчина украл 63 тыс. рублей, оставленные в банкомате другим клиентом.