Живой реквизит: полицейские забрали обезьяну у уличного фотографа в Сочи
Происшествия
27.08.2024 15:36
Уличного фотографа с обезьяной полицейские заметили во время совместного рейда с сотрудниками администрации в Адлере.
Документов на животное у 30-летнего фотографа не оказалось. В отношении мужчины завели два административных протокола. Обезьяну забрали и передали в зоопарк санатория «Октябрьский».
Сочинская полиция напомнила жителям и гостям курорта, что фотобизнес с «живым реквизитом» является незаконным. О фотографах с животными нужно сообщать в полицию по телефонам 8(862) 269-22-00 или на 112, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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