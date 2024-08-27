Живой реквизит: полицейские забрали обезьяну у уличного фотографа в Сочи

Уличного фотографа с обезьяной полицейские заметили во время совместного рейда с сотрудниками администрации в Адлере.

Документов на животное у 30-летнего фотографа не оказалось. В отношении мужчины завели два административных протокола. Обезьяну забрали и передали в зоопарк санатория «Октябрьский».

Сочинская полиция напомнила жителям и гостям курорта, что фотобизнес с «живым реквизитом» является незаконным. О фотографах с животными нужно сообщать в полицию по телефонам 8(862) 269-22-00 или на 112, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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